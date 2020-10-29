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【藍籌業績】國壽股價跌3%　第3季純利按年倒退18%（第二版）

即市財經 10:17 2020/10/29

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國壽 （02628） 公布季績，今年首三季純利470.78億元（人民幣，下同），按年減少18.4%，主要受傳統險準備金折現率假設更新、手續費及佣金支出扣除政策調整，以及投資收益變化的變合影響。期間，新業務價值按年增2.7%。

單計第三季，國壽純利按年跌17.71%至165.43億元。國壽周四早市股價疲弱，最新跌3%，暫報17.56元，成交3.34億港元。

合計首三季，國壽保費收入5,435.53億元，按年增9.4%；首年期交保費1,060.49億元，增7.1%，在長險新單保費中佔98.2%；續期保費3,686.79億元，增10.1%。

期內，總投資收益1,469.53億元，按年增9.3%，總投資收益率5.36%。

截至9月底止，總銷售人力166.2萬人，其中個險銷售人力158.1萬人。核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別255.49%及264.51%。

此外，國壽同時宣布，斥資90億元與國壽置業在年底前成立合夥企業，重點對中國一線及強二線城市的不動產項目進行股權及符合法律法規及監管政策要求的配套投資。

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