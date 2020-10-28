【ET講股通】孫運喜︰螞蟻效應　同場加映答股環節（立即觀看）

港股表現反覆，曾下試24500點，及後一度倒升，恒指全日跌78點，收報24708點，大市成交1,326億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，中資電訊、金融股受壓，猶幸新經濟股發力，力撑大市。

外圍形勢凶險 道指考驗100天綫

外圍形勢凶險，道指昨晚再跌222點。歐美疫情持續惡化，法國考慮再次鎖國，美國累計確診突破900萬，刺激經濟方案亦未有眉目，而且再有大孖沙唱淡美股。道指、標指呈雙頂，道指考驗100天綫，形勢糟糕。今日亞洲時段，道指期貨再跌逾400點，納指期貨亦跌逾百點。

不過，港股表現未算差，主要受惠螞蟻效應。螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股，資金持續湧港，金管局密密接錢，港滙續強。

阿里突破下降通道頂 騰訊越600元

新經濟股強勢，直接受惠螞蟻上市的阿里巴巴 （09988） ，升2.5%至307.4元，突破下降通道頂部。間接受惠的騰訊 （00700） ，股價創新高，升2.7%至601元；大行合奏唱好，予最牛目標價815元。港交所 （00388） 升3.5%至377.6元，貢獻恒指逾40點升幅。

展望後市，恒指未來兩日料於50天綫及25000點間，反覆爭持。

【「ET講股通」問股環節，包括︰九倉、香港電視、Tesla、比亞迪、平保、金蝶︰立即觀看】