【新股IPO】新東方9901發行價1399元「港股最貴」　周四招股入場費14131元（第二版）

▲ 新東方將於10月29日起招股。

巨型新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股之際，仍有新股同場招股。已在美國上市的新東方 （新上市編號：09901） （美：EDU）計劃發售851萬股，集資最多119億元，發行價最高為1399元，一手10股，入場費為14131元，新東方將於明日起（29日）至11月3日招股，預計於11月9日正式上市。新東方聯席保薦人為瑞信、美林及瑞銀。

新東方首席財務官楊志輝表示，看好香港市場，來港作第二市上市能為集團進一步擴大亞洲資本市場及投資者的基礎，亦能創立全時段交易。公司現時招股是按照當時的籌備上市工作計劃而定，雖然與螞蟻集團招股撞期，但相信公司的品牌及昔日的回報表現不俗，對招股仍然有信心。

楊志輝指，疫情期間集團把所有的課堂轉成線上進行，更發現線上教育是一個好的機遇。他認為現時為一個市場整合的機會，趁機能吸納中、小型的教育機構的學生。公司計劃於疫情後，保持每年擴大20%至25%的教學面積。

新東方港股相當於一股美國存託股，港股發行價1399元，暫為港股市場內個股股價最高的股票。新東方周二美股收報168.81美元，即1308元，香港IPO最高發行價較美股高出7%。

新東方為民辨教育服務供應商，收入主要源自教育課程及服務、書籍及其他服務，14年前在紐約上市，最新市值270億美元。

截至今年首季業績，股東應佔淨利潤按年下跌16.4%至1.74億美元（約13.6億港元）；收入按年下跌7.9%至9.86億美元（約77億港元）。

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