【新股IPO】新東方9901發行價1399元「港股最貴」　周四招股入場費14131元

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【美股期貨】德國擬收緊防疫措施歐股急跌 道指期貨續跌逾400點（不斷更新）
巨型新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股之際，仍有新股同場招股。已在美國上市的新東方 （新上市編號：09901） （美：EDU）計劃發售851萬股，集資最多119億元，發行價最高為1399元，一手10股，入場費為14131元，新東方將於明日起（29日）至11月3日招股，預計於11月9日正式上市。新東方聯席保薦人為瑞信、美林及瑞銀。
新東方港股相當於一股美國存託股，港股發行價1399元，暫為港股市場內個股股價最高的股票。新東方周二美股收報168.81美元，即1308元，香港IPO最高發行價較美股高出7%。
新東方為民辨教育服務供應商，收入主要源自教育課程及服務、書籍及其他服務，14年前在紐約上市，最新市值270億美元。
截至今年首季業績，股東應佔淨利潤按年下跌16.4%至1.74億美元（約13.6億港元）；收入按年下跌7.9%至9.86億美元（約77億港元）。
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