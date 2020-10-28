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【Staycation優惠】Klook十月最後限時優惠　Staycation最平一人每晚497.5元（附優惠一覽）

商業 16:38 2020/10/28

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香港四季酒店住宿優惠連The Lounge雙人早餐，星期日至四入住，每晚2,040元，人均1,020元。

港人今年因新冠肺炎疫情多留在本地，Staycation等本地遊甚受歡迎。Klook由10月29日晚上12時起至10月31日，推出十月份最後快閃72小時優惠，包括Staycation、主題公園下午茶、火鍋及展覽優惠。

東亞銀行信用卡客戶透過Klook，購買香港或澳門Staycation、活動或美食，單一簽賬滿1,000元，再輸入優惠碼「BEAKLK100」，即減100元。

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1. 如心海景酒店暨會議中心「如心食住體驗」住宿優惠
該優惠連雙人波士頓龍蝦晚餐套餐，需995元，即人均497.5元，原價為1,243元。可入住高座海景客房，並且免費使用健身中心、室內及室外游泳池、免費延遲退房至下午2時。入住日期：即日起至12月30日（12月24至26日除外）

2. 如心銅鑼灣海景酒店「滋味龍蝦住宿計劃」
該優惠連雙人波士頓龍蝦晚餐套餐 ，需995元，即人均497.5元，原價為1,243元。可入住高級客房，並且免費使用健身中心、桑拿及室外游泳池。入住日期：即日起至12月30日（12月24至26日除外）

3. 香港四季酒店獨家住宿優惠
該優惠連The Lounge雙人早餐，星期日至四入住，每晚2,040元，人均1,020元，原價為4,180元。可入住豪華山景房。若星期五及星期六入住，人均需1,125元，即每晚2,250元，原價為4,620元。入住日期：10月30日至11月30日（11月27及28日除外）

若想升級入住豪華海景房，飽覽維港海景，同樣可於The Lounge享用雙人早餐，星期日至四入住，每晚2,358元，人均需1,179元，原價則4,840元。若星期五及六入住，人均只需1,337.5元，即每晚2,675元，原價5,500元。入住日期：11月1日至30日（11月27及28日除外）

4. 海景嘉福洲際酒店住宿55折優惠
該優惠連尊尚半海景客房，早餐及小食拼盤 ，星期一至四入住，需1,071元，即人均535.5元，原價1,950元。可享用自助早餐，以及於房內享用美食拼盤（2位用），包括漢堡包、雞翼及薯條。若額外加500元房內美食拼盤升級至海景軒，或Theo Mistral by Theo Randall二人晚餐。

若星期五至日入住，只需1,377元，即人均688.5元，原價1,950元。入住日期：即日起至12月13日。

5. 蘭桂坊酒店九如坊住宿體驗
該優惠連早餐、下午茶等。若星期日至四入住，需1,456元，即人均728元，原價2,688元；星期五、六、日入住，需1,656元，即人均828元。可入住城景客房，享用免費雙人早餐，於房內享用雙人英式下午茶等。

6. 帝樂文娜公館「食享假期」高級客房住宿優惠
該優惠連雙人FINDS北歐冬日美饌晚餐及全日制早餐 ，星期日至四入住，需1,500元，即人均750元，原價4,831.2元。若星期五、六及公眾假期入住，需1,694元，即人均847元，原價4,831.2元。可入住高級客房。

同時，可享酒店餐飲服務75折優惠，包括房內用餐。其他優惠包括提前至中午12時入住、延遲退房至下午2時，以及免費使用健身室。入住日期：即日起至12月19日。

責任編輯：馬意文

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