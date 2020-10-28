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【歐洲第二波疫情】默克爾擬關閉全國餐廳酒吧 最快下周三生效

環球社會熱點 16:26 2020/10/28

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歐洲目前正承受第二波新冠肺炎疫情，德國新增確診病例自10月以來持續攀升，且未見緩和迹象。德國總理默克爾正草擬新一份防疫措施方案，尋求由11月4日（下周三）起，全國餐廳酒吧關門，以遏止疫情蔓延，但學校和護老院維持開放。

【歐洲第二波疫情】德國料周末確診升至2萬 超出9月底預期【下一頁】

【歐洲第二波疫情】德國失守新增確診首破萬 衛生部長也中招【下一頁】

路透社引述草擬文件指，新規定下，人們只可以跟自家人和另外一個家庭一同外出，倘若違規，將會面臨懲罰，但未有列明具體罰規。

除了上述的酒吧，健身室、夜店、戲院、劇場、歌劇院等場所都會被強制關閉。餐廳也要關門不得堂食，只可供應外賣。而聯邦政府計劃向被迫關門的企業提供財政援助。

至於商店，仍可以維持營業，但必須限制入內顧客人數，並遵從政府規定的防疫措施。此外，學校、護老院、物理治療服務和髮型屋可繼續開放。

默克爾周二警告，假若疫情再不受控，德國醫療體系可能達到破裂點（breaking point）。她預定在周三跟全國16州州長舉行電話會議，尋求各州長同意新一份防疫措施方案，最快在11月4日生效。倘若成事，有關措施料持續至11月底。

經濟部部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，每日確診持續向上，到本周末可能達到2萬宗水平，形容目前處境十分困難，令醫療體系受壓，呼籲政客必須有所行動。

【歐洲第二波疫情】德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯【下一頁】

【歐洲第二波疫情】接近山窮水盡 近200機場年底或破產【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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