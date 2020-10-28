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【瞄準下代Wi-Fi】高通推Immersive Home Platforms　支援智能家居、物聯網裝置

科技 16:17 2020/10/28

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線上會議、遙距教學的需求應增加，家用網路平台效能備受關注，高通 (Qualcomm) 最新就瞄準下一代Wi-Fi網狀網路，宣布推出新產品 Immersive Home Platforms，整合高功率Wi-Fi 6與6E，冀提供更高效的Wi-Fi連線解決方案。（法新社資料圖片）

在新冠肺炎疫情新常態下，線上會議、遙距教學的需求應增加，家用網路平台效能備受關注。晶片製造商高通 (Qualcomm) 最新就瞄準下一代Wi-Fi網狀網路，宣布推出新產品 Immersive Home Platforms，整合高功率Wi-Fi 6與6E，冀提供更高效的Wi-Fi連線解決方案；同時支援智能家居中所有 Wi-Fi 連線裝置。

由於家用網路平台效能包括有效距離、資料傳輸速率與容量變得更為重要，高通技術公司副總裁暨無線基礎架構與網路業務總經理Nick Kucharewski表示，新產品為家庭部署所量身打造的全新架構設計，將千兆位元速度的無線傳輸性能部署到家中每個角落。

為新興VR、電競市場部署

高通 Immersive Home Platforms 提供 4 個不同層級的產品，其中在 Immersive Home 310 系列中，是代表全產品組合中的高通 Tri-Band Wi-Fi 6 平台，設計目的是同時運用頻譜中的 3 個頻段，支援物聯網等級裝置 （2.4GHz）、目前的傳統媒體裝置 （5GHz）、以及為了減少網路擁塞，將節點間的回傳流量從 5GHz 移至 6GHz 頻段，同時確保網路為支援運用新興 6GHz 應用的裝置 ，如：VR/XR、即時影片分享╱串流、即時電競作準備。

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此外，該新產品亦包括廣泛的 Wi-Fi 網路技術支援，可以提供無縫式漫遊、用戶端頻段或節點切換，以及跨越 Wi-Fi 4、5、6、6E 提供安全保護。並且支援多個業界網狀網路軟體協議，包括高通 Wi-Fi SON、OpenSync開源軟體、eero 的 TrueMesh 技術以及 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi CERTIFIED EasyMeshTM 標準。

Zoom推新功能　開會同時串流YouTube直播

責任編輯：張寶燕

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