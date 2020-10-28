【PS5】SONY上季盈利增1.45倍　料3月前可賣760萬部PS5、勝PS4首年度銷量

▲ SONY下月推出新遊戲主機PS5，公司料首年度銷量可勝上代PS4

日本電子消費集團SONY（日：6758，美：SNE）公布至9月底季度業績，受惠於遊戲業務表現勝預期，SONY上季盈利按年大增1.45倍至4596億日圓（折合約341.87億港元），經營溢利就升14%至3178億日圓（折合約236.44億港元）。SONY將在11月中推出新遊戲主機PlayStation 5（PS5），SONY財務總監預計，至3月底財年，集團可以售出760萬部PS5，更勝前一代主機PS4首年度銷量約700萬部。

「PS5首12小時售量勝前代首12星期」

SONY 互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan 稱，PS5預售表現理想，在美國首12小時預售，已較PS4首12個星期的銷量理想。

SONY上季銷售按年輕微下跌不足1%至2.11萬億日圓，主要受累於電影業務銷售下跌，但遊戲及網絡服務收入大增，季內遊戲及網絡服務收入按年增52%至5066億日圓，分部經營溢利按年增40%至1049億日圓，為SONY 6大業務中收入、溢利佔比最高的業務。SONY表示，期內收入受惠於遊戲軟件銷售和PlayStation Plus 服務收入增加。

其他業務中，SONY音樂、電子產品和解決方案收入都錄得逾10%按年增長，而影像和感光解決方案、金融服務收入跌約3%，而電影業務收入就大跌68%。

上調全年收入、經營溢利預測

SONY上調全年度遊戲及網絡服務收入預測1000億日圓，料全年度分部收入達2.6萬億日圓，相當於按年增長31%。整個集團計，SONY上調全年收入預測2000億日圓至8.5萬億日圓（約6247萬港元），經營溢利預測增800億至7000億日圓（約514.5億港元）

SONY PS5會從11月12日起率先在日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓上市，香港以及其他地區發售日期則為11月19日，內地市場暫時未定發布日期。

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編輯：麥德銘