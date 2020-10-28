【新股IPO】金輝9993暗盤　一手帳面最少蝕350元

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【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO 次日孖展暫錄2634.7億超購77倍、回撥增至1成（不斷更新）
金輝控股 （新上市編號：09993） 暗盤潛水，於富途暗盤交易場金輝高見4.3元，收報3.95元較招股價4.3元低8.14%，一手賬面蝕350元。金輝將於10月29日掛牌。
|券商
|收報
|招股價
|跌幅
|一手蝕元
|收盤時間
|富途
|3.95
|4.3
|8.14%
|350
|18：30
|耀才
|3.88
|9.77%
|420
|19：30
|輝立
|3.83
|10.9%
|470
|18：30
金輝控股高低位追蹤
|券商
|最高位
|跌幅
|一手蝕
|最低位
|跌幅
|一手蝕
|富途
|4.30元
|0.0%
|0元
|3.38
|21.4%
|920元
|耀才
|4.05元
|5.8%
|250元
|3.70
|14.0%
|600元
|輝立
|4.20元
|2.3%
|100元
|3.70
|14.0%
|600元
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