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【新股IPO】金輝9993暗盤　一手帳面最少蝕350元

即市財經 18:35 2020/10/28

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金輝將於10月29日掛牌。

金輝控股 （新上市編號：09993） 暗盤潛水，於富途暗盤交易場金輝高見4.3元，收報3.95元較招股價4.3元低8.14%，一手賬面蝕350元。金輝將於10月29日掛牌。

券商 收報 招股價 跌幅 一手蝕元 收盤時間
富途 3.95 4.3 8.14% 350 18：30
耀才 3.88 9.77% 420 19：30
輝立 3.83 10.9% 470 18：30

金輝控股高低位追蹤

券商 最高位 跌幅 一手蝕 最低位 跌幅 一手蝕
富途 4.30元 0.0% 0元 3.38 21.4% 920元
耀才 4.05元 5.8% 250元 3.70 14.0% 600元
輝立 4.20元 2.3% 100元 3.70 14.0% 600元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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