【美股焦點】宣布鉅額收購Xilinx後股價下跌　AMD仍具投資價值？

美國半導體企業AMD周二（27日）宣布收購半導體製造商Xilinx，作價350億美元，並將會以股票交易。根據交易協議，每股Xilinx將能換取1.7股AMD，即AMD以每股143美元收購Xilinx，比Xilinx昨日收市價124美元溢價25%。

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AMD形容是次收購提高公司的利潤率及現金流增長，預計18個月內達到的經營協同效應（Operating Synergies）達3億美元。不過市場似乎對收購反應冷淡，AMD周二收報78.88美元，下跌4.07%；Xilinx周二收報124.35美元，上升8.56%；AMD的老對手英特爾則下跌2.31%，收報45.64美元。

為何投資者對這宗甚具協同效應的收購不予看好？相信最大原因莫過於近25%的收購溢價，價錢甚至比Xilinx兩年前股價最高位141.46美元還要高；其次是部份投資者將Intel在5年前收購Altera的失敗經驗相提並論。

其實溢價收購方的股價下跌乃是正常現象，問題是長遠而言，究竟能否帶給公司更高的價值。Susquehanna分析師Christopher Rolland指，350億美兀的收購價乃是合理，因為收購能否補足到AMD在CPU市場的短板，以及擴張其數據中心的業務。

在AMD的收購文件也列明，收購後AMD在2022年的可觸及市場規模（TAM）將由790億美元增加至1110億美元。表面的數字當然漂亮，但成敗關鍵仍是在於管理層是否有能力善用該協同效應。

市場普遍對管理習充滿信心，皆因現任AMD行政總裁蘇姿丰在上任不到10年以來，便一手將垂死AMD救活起來，甚至能夠與半導體一哥英特爾一爭長短。AMD同日便公布了第三季業績，當中總收入、處理器及顯示卡收入、盈利皆超出市場預期，與英特爾江河日下的現象形成鮮明的對比。

唯一要留意的是其歷史市盈率已達72倍，比行業平均的23.09倍為高，今年及2021年的預測市盈率分別達68.02倍及46.5倍，皆高於行業平均值。

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