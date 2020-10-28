【阿里巴巴】天貓雙11香港推50小時直播 買滿199元包郵

▲ 天貓淘寶港澳負責人陳子堅表示，雙11預售啟動以來香港情況樂觀。

天貓雙11今年提早至10月21日啟動，網購直播成為新流行。淘寶天貓香港站宣布，今年將在香港首推直播節目「淘寶電視台」，提供合共50小時廣東話本地製作直播內容。天貓淘寶港澳負責人陳子堅表示，「淘寶電視台」將是本地網購平台最大型的直播盛事。

電視台將於10月31日晚上8時正式開台，可在淘寶App收看，開台節目會介紹今年雙11的攻略，並在11月11日前，以每日2小時的模式直播不同主題的節目，包括美妝、家電、飲食、玩樂、寵物及親子等，直播中每15分鐘會發放好禮。在11月10日雙11前夕，「淘寶電視台」會展開馬拉松式、連續27小時無間斷直播。

天貓雙11今年售賣期除了11月11日之外，新增了11月1日至3日，香港市場的優惠包括每滿300元（人民幣，下同）減40元的天貓跨店優惠，淘寶則為滿200元減25元及滿1000元減50元優惠。另外，香港跨店支付滿199元包郵到自提點。

另外，天貓表示，會在10月21日開始至11月11日，每日上午11時及下午11時兩個時間點，發放限量高達888元的現金紅包，消費者亦可領取限量的26元及111元官方物流紅包。

陳子堅稱，雙11開啟預售以來香港區情況樂觀，流量比想像中更好，香港消費者對雙11的玩法也愈來愈熟悉。

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編輯：陳健婷