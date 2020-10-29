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【美國大選】特朗普疫情失歡心 中西部農業州恐倒戈

環球政治 12:05 2020/10/29

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【美國大選】特朗普疫情失歡心 中西部農業州恐倒戈

美國大選11月3日舉行，中西部農業州分的支持，對特朗普的連任相當關鍵。惟新冠肺炎疫情，疊加中美貿易戰的影響，對農民生計打擊很大，而特朗普政府的農業資助力度不足，有農場主抱怨補貼過少，不足以彌補疫情帶來的損失，部分農夫甚至要靠領取食物救濟過活。

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來自威斯康星州的沃爾（Austin Wall）是當地農場老闆，200英畝的土地，種有粟米、大豆、苜蓿（alfalfa）、蘋果等作物。疫情爆發後，美國農業部推出抒困計劃，他亦有申請，但只獲批10美元資助，金額是全州最少。

沃爾形容情況相當不合理（didn’t make a whole lot of sense），指新冠疫情下，區內學校、餐廳關閉，他的蘋果銷情大減25%至30%。2016年票投特朗普的他坦言，不確定今年會否繼續支持特朗普。

農業部9月時再推次輪抒困，沃爾獲得6600美元資助，金額較上次多，但他仍感憂慮，因冬天將至，冬天的農產品市集一般在室內舉行，卻因疫情受阻，生意勢受衝擊。

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威斯康星州情況有多差，從食物銀行門庭若市得到充分反映，食物援助組織Crusaders of Justicia表示，求助的家庭數目大幅增加，由過去的125個增至今年的3000個。

有食物銀行工作人員稱，不少來拿食物的，都是從來未想過自己要依靠救濟的農夫。

中西部及五大湖一帶的農業州分，對特朗普的貿易保護主義旗號相當受落，期望他上台後改善地區經濟，結果看來事與願違，生活反而更艱難，選民隨時倒戈。

以有10張選舉人票的威斯康星州為例，上屆大選特朗普僅以2萬多票險勝，但路透社民調顯示，目前拜登支持度領先7個百分點，特朗普形勢不炒。

責任編輯：林建忠

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