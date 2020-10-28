【太空互聯網】 SpaceX星鏈即將推出　太空網絡月費99美元

▲ SpaceX星鏈即將推出，太空網絡月費99美元。

Tesla創辦人Elon Musk另一投資、主打太空互聯網的SpaceX，近日已通知全美國近70萬有興趣的用戶，星鏈（Starlink）衛星互聯網服務即將開放使用。

根據外媒報導，星鏈的月費將為99美元，同時需要額外支付499美元購買相關的用戶終端、三腳架、路由器等配件，同時SpaceX亦將於Google Play及蘋果的App Store推出星鏈應用程式。

隨著星鏈系統的增強，未來幾個月星鏈網速大約在50Mb/s至150Mb/s，網絡延遲在20MS到40MS之間，星鏈預計將出現短暫的無法連接。

目前SpaceX已經發射近900顆星鏈衛星，初步目標是在2020年內在美國及加拿大普及，2021年則發展到全球其他人口密度較高的地區。

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編輯：謝克迪



