【螞蟻IPO上市】螞蟻IPO人人有份機會高　認購前不能不知的5大風險

▲ 螞蟻IPO認購火熱進行中，認購螞蟻集團前，不能不知這5大風險。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） AH股集資逾2670億元，螞蟻IPO問鼎史上最大新股集資王，螞蟻集團IPO認購亦吸引全城瘋搶，螞蟻IPO首日招股錄近2000億元孖展，國際配售計劃提前一日截止，風頭可謂一時無兩。被譽為地表最強的新股螞蟻集團，市傳可以人人有份、一人一手，但認購螞蟻IPO前，投資者有5大風險需要留意。

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1）內外監管風險升溫

螞蟻集團迅速崛起，由支付至消費者貸款的領域均處龍頭地位，令中國監管機構日趨關注其一舉一動。近期監管機構對民間貸款利率設定上限，限制部分資產管理產品的規模等措施，約束小額貸款公司及助貸平台等機構，反映內地金融監管制度逐漸令人難以適從。一如螞蟻集團在招股書披露，這些法律及法規等高度複雜及不斷發展，亦可能會被修訂或重新得到解釋，導致集團及其平台的商家或合作伙伴遵守該等定杂在一定難度，增加合規成本。

另一邊廂，螞蟻集團面對外界威脅，例如早前傳出美國總統特朗普正考區限制螞蟻及騰訊 （00700） 的支付系統，以維護國家安全，雖然實際影響微乎其微，但一旦進行限制，或會影響投資者的觀感。

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2）競爭日益激烈

支付寶無疑改變中國人的生活模式，但同一時間以騰訊為首的競爭對手亦相繼推出相近的產品，對支付寶的絕對領導地位構成威脅。螞蟻集團在中國移動支付業務的市場佔有率一度達到75%，惟截至今年月底已降至55%。集團另一大搖錢樹──信貸業務，也面對競爭日益加劇，目前騰訊的消費信貸業務日益擴大。

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3）風險管理系統或受考驗

螞蟻集團及其貸款合作方一直強調，其風險管理系統相當成功，疫情前客戶違約率僅略高於1%。不過，隨內地人對私隱態度提高，螞蟻藉收集貸款數據而建立的風險管理系統，可能受到考驗。

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4）小股東發言權細

螞蟻集團上市後小股東難有太多發言股，皆因阿里巴巴 （09988） 原持有螞蟻約3成股權，IPO更會認購更多股份，以免攤薄股份，可見阿里巴巴在上市後仍手執大權。

5）估值高昂

螞蟻集團上市前估值已不斷調升，例如滙豐證券早前將螞蟻集團估值由2400億美元調升至3200億美元（約2.48萬億港元），由於估值過於昂貴，或會限制初期上市走勢，投資者亦要意上述風險。

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編輯：袁諾曦