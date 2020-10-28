【品牌聯乘】環亞夥YQ Now　擴展機場禮賓接待服務

▲ 環亞機場服務管理集團與全球機場禮賓服務集團YQ Now合作，有助環亞擴展旗下機場禮賓接待品牌Allways的服務領域。（環亞提供圖片）

疫情打擊航空業，環亞機場服務管理集團（環亞）卻趁機擴充集團機場禮賓接待服務。環亞與全球機場禮賓服務集團YQ Now合作，YQ Now為全球超過600個機場及140個國家提供機場禮賓接待服務，是次合作有助環亞擴展旗下機場禮賓接待品牌Allways的服務領域。

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環亞創辦人兼首席執行官宋海西表示，現時旅客渴望有更個人化的服務，以確保無憂的機場體驗，是次合作能於不同機場一併提供貴賓室及機場酒店服務，照顧到世界各地離境、中轉及入境旅客。

環亞商務總監（禮賓接待服務）Behzad Malik補充，是次合作有助Allways機場禮賓服務強化銷售網絡，擴展至更多領域如金融機構、企業和航空公司。

疫情下仍有旅遊限制，Allways於未來數月以實施不同安全及衛生措施為重點，於旅遊恢復時重建旅客信心。同時YQ Now亦會連同Allways繼續為客戶服務。

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責任編輯：朱悅瀅