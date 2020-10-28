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眾安在綫H股全流通獲批現升近半成　股東百仕達飈逾兩成半

即市財經 15:37 2020/10/28

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眾安在綫9.5億股內資股獲批轉H股現升近半成　股東百仕達飈逾兩成半

眾安在綫 （06060） 公布，中國證監會批准公司 H 股全流通計劃的申請。眾安指，今日（28日）收到中國證監會對其轉換9.5億股內資股為H股的正式批准。眾安午後造好，曾升近7.5%，盤中高見41.85元；現升4.9%，報40.85元，成交額3.2億元。眾安在綫股東百仕達 （01168） 最新報0.5元︳升27%，盤中高見0.51元，成交額1425萬元。

眾安指出，該批准自10月22日起12個月內有效。轉換及上市的實施計劃詳情尚未落實；公司會根據上市規則及適用法律的規定就轉換及上市的進展另行刊發公告。

該公司表示，H股全流通計劃實施詳情尚未落實，將就其進展另行發公告。

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編輯：吳敏芳

香港股票 眾安在線（06060） H股 中國證監會

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