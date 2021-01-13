【CES 2021】Sony電動車VISION-S歐洲試行　乘客可在車上玩Playstation

▲ Sony在2021年美國消費性電子展（CES 2021）宣佈，公司旗下研發的電動車Vision S已在上年年底於歐洲進行路試。

Sony（日﹕6758）在2021年美國消費性電子展（CES 2021）宣佈，公司旗下研發的電動車VISION-S已在去年底於歐洲進行路試，公司未有公佈量產計劃。

Sony在上年CES展覽曾展出過公司首輛電動車VISION-S，其後曾傳出Sony因VISION成本過高而無意量產的消息。不過，Sony在今年CES公佈VISION-S在路上的測試影片，打破早前市場傳言。

外界猜測，儘管Sony並沒有宣佈量產計劃，但Sony花大量時間及資金研發汽車，反映Sony或有意跟隨蘋果（美﹕AAPL）研發電動車的步伐，透過開發VISION-S試行跨足電動車產業，佔據電動車市場份額。

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Sony表示，VISION-S車上的感測器設定多達40種，能夠達到360度的全方位感應。VISION-S其中一項賣點為車內的乘客監控鏡頭，它能夠自動識別乘客的狀況，例如假設VISION-S檢測到乘客正在睡覺，系統會自動調整冷氣系統，照顧乘客需要。

此外，由於VISION-S為Sony出品，Sony表示，VISION-S有5G連網，乘客可以在車上連接Playstation網絡，在車上打Playstation遊戲，而手掣是PS4手掣。

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據了解，Sony在VISION-S的合作夥伴包括電信商沃達豐（Vodafone）、Bosch、德國汽車零件製造商ZF集團、Elektrobit Automotive、Magna Steyr、AIMotive。

▲ VISION-S規格。

▲ VISION-S規格。

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編輯﹕賴奕羚