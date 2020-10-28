【港股追蹤】H股全流通獲批 眾安在線升逾5%

眾安在線（06060）公布，中證監批准公司的H股全流通計劃的申請，准許轉換9.5億股內資股為H股。眾安現價升5.26%，報41元，日內曾升至41.85元，成交額達3億元。



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有關計劃於上周四獲准，12個月內有效。公司指，Ｈ股全流通計劃的實施詳情仍未落實，未來會就進展另外發出公告。

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另外，胡潤研究院昨日（27日）發布《2020胡潤中國10強金融科技企業》榜單，當中螞蟻集團（06688）以2.1萬億元人民幣的估值穩居首位。平安集團的陸金所掛名第二；互聯網服務平台東方財富排名第三。京東旗下的京東數科、騰訊旗下的微眾銀行並列排名第四。而眾安在線則排行第九。

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