  • 24°C
香港時間 : 20201028日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】H股全流通獲批 眾安在線升逾5%

股樓投資 16:15 2020/10/28

分享：

眾安在線（06060）公布，中證監批准公司的H股全流通計劃的申請，准許轉換9.5億股內資股為H股。眾安現價升5.26%，報41元，日內曾升至41.85元，成交額達3億元。

【太古賣產?】 傳太古地產擬近100億元 出售太古城中心一座商廈  詳情請看[下一頁]

有關計劃於上周四獲准，12個月內有效。公司指，Ｈ股全流通計劃的實施詳情仍未落實，未來會就進展另外發出公告。

【港股追蹤】傳母公司擬大型賣產 金沙連跌兩日  詳情請看[下一頁]

另外，胡潤研究院昨日（27日）發布《2020胡潤中國10強金融科技企業》榜單，當中螞蟻集團（06688）以2.1萬億元人民幣的估值穩居首位。平安集團的陸金所掛名第二；互聯網服務平台東方財富排名第三。京東旗下的京東數科、騰訊旗下的微眾銀行並列排名第四。而眾安在線則排行第九。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 眾安在線（06060）

上一篇文章

【低水屋苑】九龍區低水大型上車屋苑 兩房單位樓價平至540萬 呎價只係1.1萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知