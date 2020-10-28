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【消費優惠】荃新天地夥BT21設冬日小鎮　期間限定店首售BT21迷你模型

商業 15:35 2020/10/28

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消費者只要登記成為S⁺REWARDS會員，於信和集團旗下四大旗艦商場，以電子貨幣消費滿100元，即可獲得1點數。

荃新天地夥同LINE FRIENDS的BT21，將商場設計成冬日小鎮。BT21的角色乘坐巨型守護者宇宙機器人VAN，空降商場戶外花園廣場，而TATA、CHIMMY、COOKY、RJ等將藏身場內不同角落。市民只要集齊所有角色，掃瞄指定二維碼，即可參加抽獎，獎品包括PlayStation5。

在11月28日起，設有期間限定店，並將首度發售BT21迷你模型。消費者可以自選心儀的BT21迷你模型，再放進玻璃樽內。同場更有售多款最新系列BT21精品。

【萬聖節優惠】萬聖節購物有折扣　零食網店推多項優惠（附優惠一覽）

消費滿100元送1點數　集齊20點數送餐碗
另外，消費者只要登記成為S⁺REWARDS會員，於信和集團旗下四大旗艦商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城，以電子貨幣消費滿100元，即可獲得1點數，儲滿20點數，即可於12月份指定換領期，換領獨家推出限量版BT21餐碗一隻（隨機款式）。

會員亦可選擇以20點數，換領BT21環保手提袋；以3點數換領BT21掛飾；或參加荃新天地一期中庭的冰壺遊戲，有機會贏取各款獨家限量版BT21精品，或荃新天地商戶優惠。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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