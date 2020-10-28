【經濟不景】渣打溫拓思留港6周巡視業務　寄語年青人毋須灰心「保持微笑」

▲ 渣打集團行政總裁溫拓思出席活動時，對年青人指目前環境雖然艱難但毋須灰心。（資料圖片）

環球疫情仍未受控，各國出入境仍然有限制。渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）就趁業績前夕，在亞洲多個地區停留巡視業務，並抽空出席青年職業配對計劃的開幕禮。他向在場的年青人表示除了學業，人生有很多其他可以發展的事情，寄語剛畢業的年青人毋須灰心，「任何時候都要保持微笑」。

溫拓思出席活動時，與在場年青人即場對話。期間，他透露妻子及女兒都是向藝術發展，太太經營劇團而女兒則擔任演員，他認為相比學業其實具創意力更加重要，而且每個人都有不同專長，有很多範疇可以發展。

溫拓思：面對挑戰要保持微笑 香港前景仍樂觀

世紀疫症加上經濟不景，但溫拓思期望年青人記得要保持微笑，雖然目前環境艱難，但要向前望，相信香港前景仍然樂觀，特別是香港繼續擔當通往中國的獨特地位，而中國正帶動全球經濟增長，香港的金融服務及貿易相關行業仍有優勢。

聖雅各福群會又將附有溫拓思簽名的渣打銀行的鈔票作為紀念品，贈予現場3名年青人，期望鼓勵年青人。溫拓思笑言，必要時可以打開取出鈔票使用。

家人藝術氣息濃 溫拓思曾為籌款演短劇過戲癮

翻查報道，溫拓思太太Anda Winters 2015年成立新劇團The Print Room。溫拓思2013年為劇院籌款而粉墨登場演出短劇更一展歌喉，並找來花旗集團等「老友」一同演出，過足戲癮。

由韓國抵港的溫拓思，據悉他今次會在香港逗留6個星期，之後會再轉飛新加坡，期間將會見客及探訪員工。

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記者：趙穎妍