【新股IPO】榮昌生物製藥9995今日起招股 入場費約26,313元

內地生物製藥公司榮昌生物製藥（新上市編號：09995）今日（28日）起至下周一（11月2日）招股，將發行7,653.7萬股H股，招股價介乎50.3元至52.1元，每手500股，入場費約26,313元；預計11月9日掛牌；摩根士丹利亞洲、華泰金控香港、J.P. Morgan Securities(Far East)為聯席保薦人。

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榮昌生物是次上市共引入19名基石投資者，合計認購2.275億美元股份，包括富達基金、貝萊德、新加坡國家投資公司GIC及中生製藥（01177）等。

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是次集資所得，約50%主要用於候選藥物的臨床開發及商業化；約25%將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能；約15%將用於償還榮昌製藥借款；約10%將用作一般企業及營運資金用途。

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記者：張以正