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【新股IPO】藥明巨諾2126孖展被抽飛 傳上限23.8元定價

股樓投資 16:28 2020/10/28

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近日雖然仍有多隻新股在招股，但顯然風頭早已被螞蟻集團蓋過。藥明巨諾（新上市編號：02126）今日截飛，就有指孖展出現抽飛情況。綜合數據，藥明巨諾共借出約273億元孖展額，相當於超額認購逾116倍。

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有消指，藥明巨諾計劃以招股上限23.8元定價，集資23.25億元。該股將於下周二（11月3日）掛牌，聯席保薦人為高盛及瑞銀。

藥明巨諾是內地領先的臨床及臨床前階段細胞治療公司，由Juno及藥明康德在2016年成立，主打候選產品relmacabtagene autoleucel（「relma-cel」）是針對復發或難治（「r/r」）B細胞淋巴瘤的自體抗CD19 CAR-T療法。國家藥監局已於2020年6月受理審查藥明巨諾將relma-cel用作DLBCL三線療法的新藥申請，且於2020年9月，國家藥監局向藥明巨諾授予relma-cel新藥申請優先審查資格。

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集團亦是細胞免疫療法（包括CAR-T療法）的先行者，是利用人體免疫細胞抗癌的創新療法，2019年relma-cel的目標適應症（即3L DLBCL、3L FL及3L MCL）於中國的目標市場估計約分別為28,700、5,200及3,400名患者。

根據弗若斯特沙利文的資料，由於對可使用CAR-T療法進行有效治療的需求仍未被滿足，中國CAR-T治療市場規模預期由2021年的6億元人民幣，增至2024年的54億元，再進一步增至2030年的243億元。

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藥明巨諾未來發展策略，當relma-cel初步商業化時，集團初期將會建立一個約60至70人的銷售團隊，服務覆蓋中國約50間設有最佳血液和移植中心的頂級醫院。這些中心配備使用我們CAR-T療法的技術和醫生。    

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

IPO 藥明巨諾－B（02126） 香港股票

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