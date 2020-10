【美國疫情】賭城侍應被裁後重新應徵 時薪銳減逾2成

經濟議題從來都是美國大選的重中之重,適逢新冠肺炎今年肆虐美國,更令經濟和就業議題倍受重視。這場新冠肺炎疫情導致無數企業倒閉或停業,大量打工仔痛失飯碗,倚賴旅客的「賭城」拉斯維加斯首當其衝。原本在賭場任職的帕迪利亞(Jorge Padilla),近日看見舊東家重新招聘人手,赫然發現昔日職位已不復見,只剩一些低薪崗位。另有一些被裁員工重投昔日崗位,時薪卻大減超過20%。

現年57歲的帕迪利亞原本在Station Casinos打工,擔任宴會廳侍應,未計小費,時薪13.4美元,旺季收入更可增至每小時40美元。他在此已經服務9年,雖然還未打算在短期內退休,但新冠肺炎今年3月襲來,拉斯維加斯的遊客頓時消失得無影無蹤,帕迪利亞也無奈被裁員。

事隔7個月,舊東家開始重新招聘人手,帕迪利亞一心重投舊崗位,卻換來震驚和失望,因為招攬職位待遇不如之前,時薪起碼減少3至4美元。

帕迪利亞抱怨說:

「我們為這間公司努力工作,效忠了這麼多年。如今,理應是公司給我們機會回來。」

