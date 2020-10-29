【美國疫情】賭城侍應被裁後重新應徵 時薪銳減逾2成

經濟議題從來都是美國大選的重中之重，適逢新冠肺炎今年肆虐美國，更令經濟和就業議題倍受重視。這場新冠肺炎疫情導致無數企業倒閉或停業，大量打工仔痛失飯碗，倚賴旅客的「賭城」拉斯維加斯首當其衝。原本在賭場任職的帕迪利亞（Jorge Padilla），近日看見舊東家重新招聘人手，赫然發現昔日職位已不復見，只剩一些低薪崗位。另有一些被裁員工重投昔日崗位，時薪卻大減超過20%。

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現年57歲的帕迪利亞原本在Station Casinos打工，擔任宴會廳侍應，未計小費，時薪13.4美元，旺季收入更可增至每小時40美元。他在此已經服務9年，雖然還未打算在短期內退休，但新冠肺炎今年3月襲來，拉斯維加斯的遊客頓時消失得無影無蹤，帕迪利亞也無奈被裁員。

事隔7個月，舊東家開始重新招聘人手，帕迪利亞一心重投舊崗位，卻換來震驚和失望，因為招攬職位待遇不如之前，時薪起碼減少3至4美元。

帕迪利亞抱怨說：

「我們為這間公司努力工作，效忠了這麼多年。如今，理應是公司給我們機會回來。」 （We worked hard for this company， and we were loyal for many years. Now it's time for them to give us a chance to come back.）

美國疫情至今未平息，就業市場尚未顯著復甦，一眾打工仔持續面臨困難，有工會正著手遊說立法工作，期望可以規定僱主一旦重新招聘，需要優先聘用舊僱員，可惜至今未見成果。酒店業表示，此類法案會拖累那些掙扎求存的公司，並阻礙經濟復甦，形容是製造新的營運負擔。

不過，當缺乏法律保證，像帕迪利亞一樣中老年打工仔，要重返舊日崗位便倍加困難。他稱，僱主都在找年輕人，從不考慮我們這些老人，但其實我已準備好重投工作。

Station Casinos回應傳媒查詢時稱，1300名員工在早前解僱後，如今已經重投崗位，賺取相同或更佳薪酬，但未回應有否以較低薪招聘新員工。工會則指，之前有58%員工被裁，部分人被要求作為新員工，以較低薪酬重投原有崗位。

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▲ 疫情下的拉斯維加斯，遊客不見蹤影。

責任編輯：陳啟賢

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