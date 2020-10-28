【在家工作】企業投資科技應用　24%公司政策不支持WFH

▲ 企業除了應提供電腦及電話會議設備等硬件外，亦要為員工提供VPN服務，以保障員工及公司資料。

不少企業於今年疫情期間紛紛進行數碼改革，讓員工可於家中遙距工作。可是，企業和員工要適應遙距工作，卻潛在不同挑戰。

畢馬威（KPMG）與特許公認會計師公會（ACCA）昨日聯合發表最新研究報告《跨過業務障礙尋找機遇：香港的科技應用前景》。畢馬威中國香港管理諮詢總監沈綽姿指出，企業進行業務電子化，需要為員工提供足夠的器材和培訓。而報告指出，受訪者對企業作出支援的評分為6.6分（10分滿分）。沈稱對分數滿意，但企業仍有進步空間。

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報告向200名來自不同行業的財務總監及中層財務管理人員進行調查，探討財務職能如何優化其現有營運模式，以應對現時香港科技應用日益增加的趨勢。

財務專業人士 可辦公室外工作

報告顯示，大部分企業已充分應對了新冠疫情所帶來的影響，如財務專業人士得以透過科技應用，在辦公室以外的地方靈活工作。可是有部分受訪者認為，企業對有效應用科技的支援程度，需要有所提高。

沈綽姿表示，過去一年企業營運模式受到的衝擊將會有持久影響，當中有部分企業發現自身需要改進的地方。正因各行各業的業務長期受阻，促使管理層檢討其營運及科技策略。然而，企業必需對公司結構、人力資源分配、管理政策等進行徹底革新，才可充分利用其科技投資，並有效地管理團隊福祉。

報告指，只有三分之一的受訪者認為，科技可以幫助他們更快完成任務，並令員工可以專注於其他活動。而多達32%的受訪者認為其公司嚴重依賴書面工作，亦有24%指公司文化或政策並不支持靈活工作安排。

VPN不可缺 保障員工公司資料

面對科技變革，如何支援財務職能人員仍存在改進空間。沈綽姿提醒，企業除了應提供電腦及電話會議設備等硬件外，亦要為員工提供VPN服務，以保障員工及公司資料。

同時，若員工需要外出工作，亦應為其屏幕添加保護貼等，以免內容意外流出。特許公認會計師公會香港分會政策主管朱暖暉提醒，除了設備外，人才培訓亦是企業能否有效實行業務電子化的重要一環。

事實上，今年各行業對科技投資的需求明顯增加。32%受訪者選擇將科技應用及商業智能科技與數據分析，列為首要考慮。同時受訪者認為，數據分析技能、領導才能及項目管理技能、技術會計和報告知識以及科技技能，將是財務專業人員未來5至10年應具備的最重要技能。

除新冠疫情外，自動化科技日益普及，亦促使高級管理層重新考慮，是否仍需要共享或外判服務。可是報告指出，仍有59%的受訪財務職能人士，視共享服務或外判為一項需求。

他們相信，科技有助提升工作效率以及提高外判的成本效益。因此，企業需要權衡自動化的機會以及實現抵禦能力的最佳方法。

記者：楊匡然