【iBond 2020】再有金融機構新推iBond認購！享至多400元額外收益

▲ 陸金所香港夥眾安銀行 推iBond認購優惠。

iBond認購時間尚有一星期多，再有金融機構推出新優惠。平保 （02318） 旗下陸金所香港與眾安銀行（ZA Bank）推出iBond認購優惠。陸金所香港指，即日起至11月4日晚上9時「iBond Plus」活動期間，陸金所香港新客戶經ZA Bank轉賬至「陸香港」APP滿1萬元，將可額外獲得1,500亞洲萬里通里數，還可享陸金所香港「iBond Plus」的活動獎賞。

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陸金所指，如果用於認購iBond，每位客戶最多2手iBond可參與此優惠，意味最多可獲得約400港元額外補貼收益。如果客戶未能成功認購iBond，可將收益券使用於任何非貨幣基金投資，例如債券基金或股票基金。該收益券只限使用一次。

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編輯：陳華