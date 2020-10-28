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【iBond 2020】再有金融機構新推iBond認購！享至多400元額外收益

即市財經 15:18 2020/10/28

分享：

陸金所香港夥眾安銀行 推iBond認購優惠。

iBond認購時間尚有一星期多，再有金融機構推出新優惠。平保 （02318） 旗下陸金所香港與眾安銀行（ZA Bank）推出iBond認購優惠。陸金所香港指，即日起至11月4日晚上9時「iBond Plus」活動期間，陸金所香港新客戶經ZA Bank轉賬至陸香港APP滿1萬元將可額外獲得1,500亞洲萬里通里數，還可享陸金所香港「iBond Plus」的活動獎賞。

綜合銀行券商抽iBond優惠，邊間最抵？詳見【下一頁】

陸金所指，如果用於認購iBond，每位客戶最多2手iBond可參與此優惠，意味最多可獲得約400港元額外補貼收益。如果客戶未能成功認購iBond，可將收益券使用於任何非貨幣基金投資，例如債券基金或股票基金。該收益券只限使用一次。

如何同時抽iBond及認購螞蟻IPO？詳見【下一頁】

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

 

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編輯：陳華

債券 iBond 股票 銀行 港元 亞洲萬里通 陸金所 眾安銀行

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