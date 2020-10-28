【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同多個機構，合辦「2020 粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，調查發現應屆畢業生的平均入職薪金較去年略高。其中最低的為「銷售」職能的香港中學文憑畢業生，入職平均起薪只有1.1萬元。

應屆畢業生的平均入職月薪因應不同的學歷及職能而異，普遍學歷較高，平均的入職薪酬亦較高，當中獲最高的平均月薪的為「工程」職能的碩士或以上畢業生，平均起薪點為港幣17,587 元。

應屆畢業生的平均入職月薪 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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調查亦針對香港企業，調查對各職級僱員的福利項目，包括假期、教育、住宿、退休保障、醫療、保險及膳食等。98間參與調查的香港公司的數據顯示，向各職級員工提供全薪的「生日假」的比例較去年多，日數不變，均為1 日；各職級員工的考試假平均為3.3 至 3.7 日，相比較去年的3.7 至 4.2 日為少。

至於僱員獎勵計劃方面，有64 間公司表示有實施獎勵計劃，多以「非固定花紅」為獎勵，其次是「固定花紅」。公司在不同職級上所提供的固定花紅均為1個月，非固定花紅為0.4 至1.7 個月，主要以「機構業績表現」為最重要的考慮因素。

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責任編輯：楊子瑩