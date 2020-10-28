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【 iPhone 12 】銷情熱烈　iPhone 12 供應鏈據報獲追加200萬部訂單

即市財經 15:12 2020/10/28

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內地傳媒引述iPhone 產業鏈報道，新iPhone 銷情火熱，iPhone 12 已獲追加訂單 200 萬部。 有券商指出，基於多機型組合、減薄減重升級、舊機客戶換機等 3 個因素，蘋果 iPhone 12 銷量可望超出預期，預計今年第四季 iPhone 12 供應鏈訂單落在 8,000 萬部至 8,500 萬部，2021 年銷量可望達 2.3 億至 2.4 億部。

iPhone 12及iPhone 12 Pro一覽

    點擊圖片放大
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個別本港蘋果概念股逆市向好，瑞聲 （02018） 升0.6%，報42.4元；高偉電子 （01415） 現升2.8%，報3.73元；惟比亞迪電子 （00285） 跌1.2%，報37.65元。

不過，也有業內人士認為，與 iPhone 11 在去年第四季的出貨7,500 萬部相比，蘋果目前僅增加了約 3% 的訂單，加上銷售時間較短，尚無法反映出消費者的真實需求，iPhone 12 銷量如何仍要進一步觀察聖誕節的銷售情況。另有蘋果供應鏈人士透露，公司被要求預備更多的 iPad、筆記型電腦等產品產能。

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編輯：吳敏芳

股票 蘋果（Apple，美：AAPL） 經濟 銷售 iPhone iPhone 12

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