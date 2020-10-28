【薪酬調查】逾3成港企業曾裁員　料明年各職級加薪1.7%至1.8%

新冠肺炎疫情影響，本港打工仔面臨裁員、凍薪及放無薪假，有調查顯示，有三成受訪港企表示，曾在由2019 年7 月至2020 年6 月期間曾經裁員，其中以房地產及物業管理業裁減的人數最多。調查結果亦指，香港未來新一年度的薪金調整幅度預測將加薪1.7%至1.8%。

過去5年平均薪酬調整幅度 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同多個機構，合辦「2020 粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，在今年7月至9月期間，以問卷成功訪問253間粵港澳大灣區企業，涉及14萬名僱員。調查有98間香港公司參與調查，其中有30 間表示，在過去一年有裁員，並裁走661人，以「架構重整」為主要原因。

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裁員以「房地產及物業管理」業裁減的僱員人數最多，有198 人，佔總被裁人數的30%；其次是「建築」及「零售」業，各自裁減了97 人，佔總被裁人數的14.7%。按機構規模劃分，大型機構裁減僱員人數最多，合共289 人，佔總裁減人數的43.7%。

薪酬調查方面，有97香港公司提供數據，顯示由2019 年7 月至2020 年6 月平均的薪金調整幅度介乎2.2%至2.4%之間。另有58 間機構提供數據，顯示2021年度各職級的整體調整加幅介乎1.7%至1.8%之間。兩者均較2019年度的低。

公司對薪金調整的考慮因素與去年大致相同，以「機構整體業績」為調整各職級僱員薪金時最重要的考慮因素，其次是「個人表現」。

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責任編輯：楊子瑩