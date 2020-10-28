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【求職攻略】面試官提問選擇公司理由　2個答案要避免

環球政經 16:10 2020/10/28

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相信仍有不少人在求職道路上，接受到面試要求，可謂又邁進職場一大步，不過當面試途中，若然考官問道:「為何你想在這裡工作？」，面試者又應如何回答？

「為甚麼要選擇這間公司？」

「這間公司有甚麼吸引你的地方？為何？」

「為甚麼你會對這間公司感興趣？」

以上都是較為常見的問法，專業培訓公司Work It Daily的行政總裁J.T. O'Donnell在CNBC上撰文分享有關解答方法。

 

以下為該避免的答法：

  • 「我已經準備負起更多的責任，而且在這間公司工作將成為我職業生涯中的橋樑。」她指出，這句話聽下是標準答案，但這也表明你希望可以在未來短時間內升遷。面試管會認為你並未有耐性待在這間公司，又或是當你遇有更好的機會時，便會立即請辭。
  • 「我聽過很多有關你們公司的正評，例如福利就很好。」這看似是通用答案，但面試管或覺得你最主要的動機是為了錢或津貼，而不是為公司增加現有價值。

J.T. O'Donnell建議，比較好的答案不是有多少工作經驗，而是「有關連的故事」。

面試者通常都希望得知，你對這間公司有多了解，令你真的想在這間公司工作。當中一個答案便是說出有「有關連的故事」。以下是其中一個真實案例，讓求職者成功入職。

以時裝界的營銷助理為例，「我欣賞你們的奉獻。當我看見你與製造業合作生產口罩給予衛生人員，我就覺得這是我希望工作的公司！回饋是人生哲學中佔最大部分，我很開心大家有共同理念！」

J.T. O'Donnell點出，其實所謂的「有關連的故事」或多或少都是在反映求職者的價值觀，你是在哪一個行業，但主要的目標還是沒有改變，就是顯示你有多了解這間公司的背景和有多適合待在這裡。

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責任編輯：黎淑雯

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