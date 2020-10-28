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【支援中小企】中小企難參與政府採購項目？　僅得4間獲批大型項目合約

商業 15:03 2020/10/28

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薛永恒又指，政府已要求採購部門盡量把大型合約分拆為較小型的合約，增加中小企業參與的機會。（資料圖片）

為協助中小企及初創企業開拓商機，其中一個可行方法便是讓他們參與政府採購。今日創新及科技局局長薛永恒回覆議員提問時透露，2019至2020年度，有12間中小企獲批「優質資訊科技專業服務常備承辦協議（常備協議）」服務類別（二）及（三）下的小型項目，涉總合約數量的39%。

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就小型項目而言， 獲批合約的中小企數目較上一年度減少，惟中小企合約價值佔整體份額大幅增加，由上一年度的25%，增至2019至2020年度的45%。

不過，大型項目的數量及比例則齊齊下跌。2019至2020年度僅得4間中小企獲得大型合約，合約價值逾1315萬元，僅佔4%；上一年度該佔比為14%。

薛永恒又指，政府已要求採購部門盡量把大型合約分拆為較小型的合約，增加中小企業參與的機會，減低政府合約過分集中的風險。同時，盡量簡化招標文件，避免就標書設定過多要求，以減輕投標者的負荷。

在設定付款安排時，又盡量以分階段的方式付款，並確保在合理時間內準時付款，以紓緩承辦商的現金周轉壓力。

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責任編輯：葉泳珊

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