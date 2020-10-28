【騰訊股價】騰訊升越600關、券商鬥牛潮再現　麥格理看815

▲ 騰訊股價突破600元，麥格理最牛看815元，比中資行看法更樂觀。

騰訊 （00700） 股價突破600元，券商亦調升騰訊目標價，麥格理最牛看815元，比中資行看法更樂觀。麥格理認為，隨阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團 （新上市編號：06688） 展開IPO，騰訊旗下微信支付（WeChat Pay）估值得以提升，相信微信支付2022年估值可達2640至3640億美元，意味騰訊餘下業務2022年預測市盈率僅18至22倍。

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麥格理指，近月集團與騰訊進行數輪深入討論，探討騰訊金融業務與競爭對手的比較，相信與螞蟻集團比較，騰訊的支付業務盈利能力更高，而且策略上更有能力繼續擴大支付業務規模，並提供金融增值服務。

根據麥格理的估算，意味騰訊將優先擴大支付業務的營運規模，螞蟻集團則會在周邊服務加大力度發展，因此螞蟻集團預期在收入及利潤層面上，將稍為跑贏微信支付。

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麥格理估計，微信支付2022年收入可達1750億元人民幣，純利約400億元人民幣，同期螞蟻集團收入約2880億元人民幣，純利則約930億元人民幣。雖然微信支付盈利能力稍遜，但基於支付業務較金融服務更值錢，故微信支付的估值，將高於螞蟻集團。

麥格理重申騰訊「跑贏大市」，目標價815元。其他券商給予騰訊的目標價，亦普遍逾600元。其中滙豐證券看687元，瑞信亦683元。

麥格理 815 滙豐證券 687 瑞信 683 華泰證券 676 里昂 660 野村 655 招商證券國際 652 富瑞 651 中信證券 650 瑞銀 650

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