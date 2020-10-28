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【 iPhone 12 】可手動轉換 Wi-Fi 個人熱點　iPhone 12 支援 5GHz 頻段分享

科技 15:05 2020/10/28

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據《MacRumors》報道指出，現時iPhone 12所有機款包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 已默認個人熱點為 5GHz Wi-Fi 頻段分享。

蘋果新iPhone 12系列均支援5G網絡，據《MacRumors》報道指出，現時iPhone 12所有機款包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 已默認個人熱點為 5GHz Wi-Fi 頻段分享。如果用戶需要使用連網產品、分享Wi-Fi時，就可以試用該功能。

不過iPhone 12系列的用戶如果不需要 5GHz Wi-Fi 頻段分享，也可以透過手動的方式改變熱點分享設定。只要點擊「設定」＞「個人熱點」，選擇最下方的「最大化相容性」，便可將熱人熱點分享恢復成 2.4GHz Wi-Fi 頻段。

【iPhone 12】iPhone 12 Pro內置「LiDAR」新功能　可即時量度身高

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而該項目設定的下方亦會提醒，「若開啟最大化相容性，可能會降低連接到熱點裝置的互聯網效能」。

【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

責任編輯：張寶燕

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