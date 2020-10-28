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【英國疫情】增367死創5個月新高 37%來自英格蘭西北

環球社會熱點 14:39 2020/10/28

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英國疫情嚴峻，一日內再多367人死於新冠肺炎，為5個月以來的新高。數字較上周的平均死亡人數多50%，更遠高過英國首次3月23日全國封鎖的54人，民眾對疫情惡化感到擔憂。其中，新增的77名死者（即佔逾37%）來自英格蘭西北部地區。

英國周二（27日）新增近2.3萬人確診，累計超過90萬人染疫；再多367人死亡，增至4.5萬人病逝。國民保健署（NHS）另外公布的數據顯示，僅在英國一間醫院中，就有207名患者死亡，年齡介乎36至101歲；其中6人年齡介乎在60至93歲。

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利茲（Leeds）的工黨議員伯根（Richard Burgon）指出，與疫情高峰期相比，目前該市醫院的患者更多。

另一組死亡統計數字發現，英國已有超過6萬人死於新冠肺炎。國家統計局表示，透過統計死亡證明，截至10月16日，共有61,116人因疫症死亡。

英國公共衞生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）指，死亡呈上升趨勢，而且可能會持續一段時間。她補充，確診人數增加，住院人數也增加；若重症患者增加，死亡人數恐怕會上升。

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責任編輯：鄧燕君

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