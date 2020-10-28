【阿里巴巴】調查：57%內地消費者「雙11」揚言減買美國商品　愛國情懷成主因

▲ 超過半成受訪者表示，計劃減少購買美國商品，在其中，有62%受訪者表示，少買美國商品是因為出於愛國情懷。

阿里巴巴 （09988） 近期股價受惠螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市，再創新高，緊接螞蟻集團上市，就有「天貓雙11」年度消費旺季接力。諮詢公司AlixPartners就雙11節對全球零售市場影響發報調查結果，96%受訪內地消費者表示有意參與「雙11」，較2019年的92%再提高，而且有39%受訪者稱有意在雙11花費更多，較打算削減開支的消費者（15%），比例高出逾倍。

中美關係持續緊張下，近6成受訪內地消費者預計，今年比上年將購買更多本土品牌產品，受訪者在外國品牌的花費比例從上年的30%下降至28%。57%受訪者表示，計劃今年減少購買美國商品，比例已較去年的78%減低。

▲ 57%內地消費者今年會減少購買美國商品，當中62%解釋是因為出於「愛國」

在有意減少購買美國商品的內地消費者中，62%解釋，少買美國商品是因為出於「愛國情懷」，比例較去年多出11百分點。AlixPartner指出：

減少購買美國商品的比較集中在低收入群組，而表達愛國情懷的在最年輕與最年長的群組最為突出，在最高的兩個收入群體中，抵觸情緒則顯著下降，分別減少34%和41%。

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愛國情緒、推動內需 中國本土品牌增長強

AlixPartners 大中華區零售和消費品負責人董事總經理Michael McCool 分析，調查反映中國消費者對本土品牌的信任度持續上升，這可能是基於消費者的愛國情懷和近年中國政府大力推動國內消費有關。他預期在未來幾年，中國本土品牌的市場地位會強勁增長。

國外奢侈品方面，三成受訪者表示，由於新冠疫情影響跨境購物，有近8成受訪者願意在跨境平台購物，而有近3成受訪者表示，過去他們會在境外旅行購買奢侈品，而現在他們將會減少海外旅行。調查報告分析，中國消費者未來或會趨向在家網購奢侈品。

其他調查結果方面，報告指，今年雙11節可能是競爭最激烈的一年，預期今年參與規模超過上年，各大直播平台消費者數量將再創新高。

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編輯﹕賴奕羚