【美國大選】拜登直闖紅州佐治亞 再次高呼團結

美國大選下周二(11月3日)舉行,民主黨總統候選人拜登劍指曾為傳統紅州(即支持共和黨)的佐治亞州,再次高呼團結,並揚言會跟兩黨合作。

佐治亞州擁有16張選舉人票,自1992年起也沒有支持過一名民主黨候選人,曾被視為傳統紅州。但當地今屆選情激烈,成為搖擺州。YouGov上周進行的民調顯示,拜登跟特朗普的支持度同為49%。統計網站FiveThirtyEight也預測,二人勝算極為相近。

拜登周二(27日)到民主黨已故前總統小羅斯福在當地的度假屋發表演說:

「我作為一個自豪的民主黨人參選,但我將作為美國人的總統管治國家。我將會跟民主黨及共和黨合作,跟那些支持和不支持我的人合作。」

(I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work with Democrats and Republicans. I'll work as hard for those who don't support me as for those who do.)