【美國大選】拜登直闖紅州佐治亞 再次高呼團結

美國大選下周二（11月3日）舉行，民主黨總統候選人拜登劍指曾為傳統紅州（即支持共和黨）的佐治亞州，再次高呼團結，並揚言會跟兩黨合作。

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佐治亞州擁有16張選舉人票，自1992年起也沒有支持過一名民主黨候選人，曾被視為傳統紅州。但當地今屆選情激烈，成為搖擺州。YouGov上周進行的民調顯示，拜登跟特朗普的支持度同為49%。統計網站FiveThirtyEight也預測，二人勝算極為相近。

拜登周二（27日）到民主黨已故前總統小羅斯福在當地的度假屋發表演說：

「我作為一個自豪的民主黨人參選，但我將作為美國人的總統管治國家。我將會跟民主黨及共和黨合作，跟那些支持和不支持我的人合作。」

（I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work with Democrats and Republicans. I'll work as hard for those who don't support me as for those who do.）

「有些事正在佐治亞州和全美國發生，我們贏得佐治亞州、贏得一切。」

（Something's happening here in Georgia and across the country. We win Georgia, we win everything.）

拜登又再次攻擊對手特朗普在處理新冠肺炎疫情時的不濟，為美國留下一道又深刻又持久的傷害，形容特朗普「被嚇倒，他投降了」（He's swaggered. And he's surrendered）。

不只拜登嘗試攻陷美國南部的紅州，其副手賀錦麗（Kamala Harris）也採取同一策略，前往上屆支持特朗普、擁有11張選舉人票的亞利桑那州（Arizona），以及有38張選舉人票的深紅州德州（Texas）。

OH Predictive Insights上周進行的民調顯示，拜登在亞利桑那州的支持度為49%，領先特朗普3個百分點；《紐約時報》同期進行的民調則顯示，特朗普在德州的支持度為47%，領先拜登4個百分點。

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▲ 亞特蘭大民眾駕車前來觀看拜登演說。

責任編輯：陳啟賢

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