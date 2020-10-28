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【新冠疫苗】歐盟警告2022年之前 疫苗僅能供應部分人

環球社會熱點 14:13 2020/10/28

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歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，全球關注新冠肺炎疫苗於何時面世。歐盟委員會官員警告在2022年之前，不會有足夠的新冠肺炎疫苗供應給歐洲全部人口。歐盟更計劃向藥廠增購10億劑新冠肺炎疫苗，以應付歐洲多國需求。

【新冠疫苗】牛津疫苗報捷 老少都有免疫力 【下一頁】

FDA完成調查 兩款新冠疫苗在美國恢復測試 【下一頁】

歐盟目前與阿斯利康（AstraZeneca）、賽諾菲（Sanofi）、強生（Johnson & Johnson）達成協議，已訂購超過10億劑疫苗，正與其他藥廠商討再增購10億劑疫苗。

歐盟委員會周一（16日）舉行閉門會議，路透社引述一名與會人士指，歐盟委員會官員透露在2022年之前，新冠肺炎疫苗只能供應給歐洲部分人口。

根據歐盟委員會與歐盟各國政府於7月達成協議的一份文件，提及首階段應為最少40%的人口接種新冠疫苗。歐盟委員會其後於本月初表示，尚無有效的新冠疫苗面世，預計要於明年初開始首階段接種。

巴西進口600萬劑中國新冠疫苗 博索納羅早前揚言不買 【下一頁】

由於新冠疫苗的供應有限，歐盟委員會連月來一直敦促歐盟各國制定疫苗接種計劃，優先安排高危群體接種，例如醫護人員、長者或慢性病患者。

《華爾街日報》更引述歐洲藥品管理局(European Medicine Agency)官員指，即便部分新冠疫苗的有效率低於50%，只要安全風險沒有高於其益處，歐洲藥品管理局也願意批准疫苗。

責任編輯：鄭錦玲 

歐盟委員會官員警告在2021年底之前，不會有足夠的新冠肺炎疫苗供應給歐洲全部人口。

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