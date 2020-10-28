【美股分析】對沖基金名宿：十大信號顯示科技股已見泡沫

以大型科企為代表的美科技股，今年一度成為投資市場的寵兒，推動美股不斷攀升。然而對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩（David Einhorn）認為，主導市場的科技股泡沫正陷入破裂，美股已經見頂。他曾在2008年沽空雷曼兄弟，隨後一戰成名。

標普500指數曾於 9月2日創下3,580點的高位，而以科技股為主的納斯達克綜合指數，同日亦 創下12056點 的歷史新高 ，隨後股市回落。與上月高位相比，標普500指數與納斯達克綜合指數分別回落5.3% 及5.18% 。艾因霍恩在文章中表示，現時市場正處於巨大科網泡沫之中，9月2日出現頂部，現在泡沫已經破裂，並指他已經調整組合，沽空一些次級公司與剛上市且估值極高的公司。不過，他沒有披露具體沽空名單。

諾貝爾獎得主席勒《紐約時報》投稿 兩大訊號反映美股風險極高【下一頁】

【本周市場焦點】「FAAMG」本周放榜 留意美國第三季GDP數據【下一頁】

艾因霍恩列出了支持他認為股市出現泡沫的十個跡象：

IPO狂熱

股市估值過高、出現了新的估值指標

股市集中在一個板塊和幾隻股票之中

許多次級股票市值與標普500指數成分股相若，但少有人聽聞

企業故事愈離奇、遙遠，公司股票表現愈好

遭指控涉嫌詐騙的公司股票表現卻能跑贏大市

對於與業務無關緊要的股票拆細反應過度

零售投資者參與度增加，並且集中買賣幾隻表現最好的股票

投機工具交易量增加，包括看漲期權、不具價值的普通股等

股市向頂部的拋物線上升

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男