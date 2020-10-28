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【美股分析】對沖基金名宿：十大信號顯示科技股已見泡沫

股樓投資 16:23 2020/10/28

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以大型科企為代表的美科技股，今年一度成為投資市場的寵兒，推動美股不斷攀升。然而對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩（David Einhorn）認為，主導市場的科技股泡沫正陷入破裂，美股已經見頂。他曾在2008年沽空雷曼兄弟，隨後一戰成名。

標普500指數曾於9月2日創下3,580點的高位，而以科技股為主的納斯達克綜合指數，同日亦創下12056點的歷史新高，隨後股市回落。與上月高位相比，標普500指數與納斯達克綜合指數分別回落5.3%及5.18%。艾因霍恩在文章中表示，現時市場正處於巨大科網泡沫之中，9月2日出現頂部，現在泡沫已經破裂，並指他已經調整組合，沽空一些次級公司與剛上市且估值極高的公司。不過，他沒有披露具體沽空名單。

諾貝爾獎得主席勒《紐約時報》投稿　兩大訊號反映美股風險極高【下一頁

【本周市場焦點】「FAAMG」本周放榜　留意美國第三季GDP數據【下一頁

艾因霍恩列出了支持他認為股市出現泡沫的十個跡象：

  • IPO狂熱
  • 股市估值過高、出現了新的估值指標
  • 股市集中在一個板塊和幾隻股票之中
  • 許多次級股票市值與標普500指數成分股相若，但少有人聽聞
  • 企業故事愈離奇、遙遠，公司股票表現愈好
  • 遭指控涉嫌詐騙的公司股票表現卻能跑贏大市
  • 對於與業務無關緊要的股票拆細反應過度
  • 零售投資者參與度增加，並且集中買賣幾隻表現最好的股票
  • 投機工具交易量增加，包括看漲期權、不具價值的普通股等
  • 股市向頂部的拋物線上升

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編輯：李勝男

期權 股票 估值過高 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 GDP 對沖基金 IPO 美國 美股

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