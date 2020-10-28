【美股分析】對沖基金名宿：十大信號顯示科技股已見泡沫

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以大型科企為代表的美科技股，今年一度成為投資市場的寵兒，推動美股不斷攀升。然而對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩（David Einhorn）認為，主導市場的科技股泡沫正陷入破裂，美股已經見頂。他曾在2008年沽空雷曼兄弟，隨後一戰成名。
標普500指數曾於9月2日創下3,580點的高位，而以科技股為主的納斯達克綜合指數，同日亦創下12056點的歷史新高，隨後股市回落。與上月高位相比，標普500指數與納斯達克綜合指數分別回落5.3%及5.18%。艾因霍恩在文章中表示，現時市場正處於巨大科網泡沫之中，9月2日出現頂部，現在泡沫已經破裂，並指他已經調整組合，沽空一些次級公司與剛上市且估值極高的公司。不過，他沒有披露具體沽空名單。
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艾因霍恩列出了支持他認為股市出現泡沫的十個跡象：
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編輯：李勝男