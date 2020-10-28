【失業問題】渣打斥500萬元推職業配對平台　助400年青人就業

▲ 渣打集團行政總裁溫拓思（左三）、渣打香港行政總裁禤惠儀（左二）出席計劃啟動儀式。

疫情導致經濟衰退，失業率升至6.4%，單計20歲至24歲的青年的失業率更高達20.1%。渣打香港斥資500萬元，夥聖雅各福群會推出職業配對計劃，向100間中小企提供半額資助、創造職位空缺，估計可以惠及400名年青人。

渣打香港與聖雅各福群會推出「Futuremakers’ First Job青年就業及資助計劃」，半額資助不同行業中小企，提供全職或短期獨立工作空缺，以職位配對流動應用程式發掘人才，同時協助應屆DSE、大專及大學畢業生按個人興趣及能力尋找合適工作，提高就業機會。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，今次計劃是集團全球支援社區經濟復蘇的首批項目之一。渣打集團 （02888） 早前宣布預留5,000萬美元作全球疫情援助基金。

計劃為期半年，每間中小企可獲最多3萬元薪金資助；同時會為年青求職者提供3日就業培訓。計劃已開始接受報名，名額有額，先到先得。

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記者：趙穎妍