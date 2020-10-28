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【機迷熱話】疫情影響開發進度　《Cyberpunk 2077》延至12月10日上市

科技 13:59 2020/10/28

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CD Projekt Red昨（27日）再宣布，Cyberpunk 2077上市時間將延至12月10日。

由CD Projekt Red開發的第一人稱射擊遊戲大作《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077），原訂在今年4月16日推出，但其後CD Projekt Red宣布Cyberpunk 2077將延至11月19日才上市，並承諾不會再延期。可惜計劃永遠趕不上變化，CD Projekt Red昨（27日）再宣布，Cyberpunk 2077上市時間將延至12月10日。

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CD Projekt Red昨晚在Twitter及Facebook發表聲明，表示因同時開發Xbox One、Xbox X、Xbox Series X、Xbox Series S、PS4、PS4 Pro、PS5、電腦和Stadia共9個版本的測試和兼容，加上新冠肺炎疫情影響，員工只能在家工作，導致部分遊戲開發過程遇到困難。雖然對玩家感到非常抱歉，但為了提升遊戲品質以及確保不同版本都能運作暢順，逼不得已才決定延遲發售日期至12月10日。

CD Projekt Red昨晚在Twitter發表聲明，表示因同時開發Xbox One、Xbox X、Xbox Series X、Xbox Series S、PS4、PS4 Pro、PS5、電腦和Stadia共9個版本的測試和兼容，加上新冠肺炎疫情影響，員工只能在家工作，導致部分遊戲開發過程遇到困難。（Cyberpunk資料圖片）

事實上，這並非CD Projekt Red首次宣布Cyberpunk 2077延期推出。Cyberpunk 2077原定在今年4月16日正式推出，但CD Projekt Red在今年1月表示由於其規模之大和複雜 ，需要更多時間來完成測試、修復和改善遊戲，因此延至9月17日發售。而到6月18日，CD Projekt Red再次宣布延後至11月19日。

雖然CD Projekt Red10月初曾提到《Cyberpunk 2077》已進廠壓盤（Gone Gold），並承諾不會再延期。但可惜到最後依然令機迷失望而回，需再等到12月10日才能正式遊玩。

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責任編輯：曾曉汶

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