【敢DO人生不後悔@iM網欄】橘皮紋單靠按摩可以消除？超有效方法助你消除礙眼橘皮！

很多女生即使成功減肥後，大腿或身上都有機會出現相當礙眼和惱人的橘皮紋，俗稱「橙皮紋」。關於大腿的橘皮，我們常常會有以下的問題：

明明我很瘦，橘皮照樣堆滿大腿？

排毒激光治療可以徹底消除橙皮紋嗎？

年紀越大，橘皮也就更加猖狂，根本無法改善？

在解決問題前，我們先了解橙皮紋是什麼一回事？

橙皮組織源於真皮下所囤積的脂肪，脂肪細胞在囤積時會被推到皮膚，導致皮膚表面凹凸不平，或與繫連肌肉肌膚以及夾在中間脂肪的纖維性結締帶有關連。由此可見，橘皮紋絕對不是胖子的專利！泡芙族（指BMI低，體脂高）也會受橘皮困擾。

為甚麼男生沒有橙皮紋的困擾？

▲ formulation

女生皮下脂肪的結締組織呈垂直11字形，而男生的結締組織是互相交叉X字形，承托能力較好。加上女性天生皮下脂肪比例較男性高，所以亦更容易出現橙皮紋。

年紀愈大，橘皮會愈來愈多

橘皮跟真皮層中的彈性纖維—蛋白含量有關，年紀愈大，真皮中的蛋白會愈來愈少，皮膚就像彈簧床，彈簧用久變疲乏一樣，表面也變得凹凸不平。除了老化，女性賀爾蒙變化、不運動，新陳代謝減慢，都是橘皮形成的原因。

目前來說，暫時沒有足夠醫學研究數據顯示使用激光和其他釋出能量儀器的程序，對改善橙皮紋問題具有長效的改善效果。雖然可以進入皮下脂肪層，破壞及溶化脂肪細胞，但都只能改善及淡化橘皮紋，很難把橘皮紋完全百分百去除。

如果想有效去除橘皮紋，必須持之以恆，運動和皮膚管理都一樣重要!

每週運動，增加肌肉量

堅持一周運動三次，每次半小時以上，如跑步、游泳、騎車、瑜伽或Pilates等有氧運動，幫助燃燒脂肪，消耗身體內脂肪含量。適量的重訓或核心體能訓練也有助增加肌肉量，即使老了，也能擁有健康的肌力。

從飲食吸收膠原蛋白 少油少鹽

多吃一些富含纖維素的食物，如穀物、糙米、麥片、全麥麵包等。 而且盡量避免吃油炸、或含奶油等高熱量食物，高脂、高鹽及高糖食物亦不要吃太多。 想令肌膚增加彈性，更應多吃含膠原蛋白的食物，例如豬蹄、雞腳、魚類等 …

每天打圈按摩10分鐘 有效擺脫橙皮紋

按摩可以給予橘皮紋產生壓力，促進血液循環，使肌膚修復能力加強：

1）在橘皮紋位置上塗上按摩油

2）然後用手輕輕打圈按摩持續10分鐘以上，亦可以利用按摩滾輪按摩去橘皮紋

3）按摩完畢，塗上含膠原蛋白的護膚品，讓肌膚慢慢吸收

真心推薦大家定期為皮膚「乾刷」

▲ dry brushing

乾刷有助於刺激細胞並分解皮膚下的毒素，清除皮膚表面老死細胞，排走皮下多餘脂肪，從而減少橘皮組織。此外，乾刷可以促進淋巴液流動，加強血液循環，膚色和彈性會從而改善。

我建議大家選天然刷毛如鬃毛製成的刷子，質地柔軟，密度較高。因為刷毛太硬會感覺不舒服，在選購前可試在皮膚上輕擦幾下，看感覺是否舒適。合成和塑膠製的毛刷絕不建議，會傷害皮膚。

建議洗澡前使用乾刷

濕刷絕不建議，因為洗澡時身體毛孔會打開，污垢有機會堵塞毛孔。每一次只向一個方向去刷，不要來回刷或打圈刷。

如第一次做乾刷的朋友，做完待一星期，看看身體上是否出現敏感和其它狀況。沒事的話，之後每星期可做2至3次，每次約5至10分鐘，謹記是在洗澡前做，身體和刷子都要保持乾爽的狀態。乾刷完身體後只要如常洗澡，洗澡後抹身再塗上body oil或潤膚霜便可。

時刻保持輕鬆心情，培養有規律的生活和飲食習慣，好好運動對消除和淡化橘皮紋有一定幫助。

作者_HidyBoBo簡介： 兩年前毅然跳出舒適圈，放棄市場推廣及公關工作，反其道而行，跨領域嘗試從小已經萌生興趣的運動界，成為一位三項鐵人素人運動員、長跑及體能教練，重新定義自我價值。

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