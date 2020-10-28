【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元

▲ 香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同其他三家機構最新調查指出，2020年應屆畢業生的平均入職薪金較去年略高，平均月薪由約為1.4萬元至1.6萬元。

面對疫情下的新常態，各行各業遇上重大衝擊、打工仔生計受影響。香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同其他三家機構最新調查指出，2020年應屆畢業生的平均入職薪金較去年略高，學士畢業生的平均月薪約為1.4萬元至1.6萬元。

浸大人力資源策略及發展研究中心副中心主任葉偉光預期，本港失業率將持續上升，甚至有機會超過沙士期間的8%失業率。

該調查在今年7月至9月期間以網上問卷調查方式，向98間本港機構、143間廣東省城市機構、12間澳門機構取得收據，了解本港與粵港澳大灣區工作薪酬福利的情況。在本港方面，有98間本港的工商機構參與調查，涉及近8萬名僱員，涵蓋11個行業。調查指出本年度本港各職級平均薪金加幅介乎2.2%至2.4%，預計明年加幅介乎1.7%至1.8%。

預測明年加薪僅1.8%

而應屆畢業生整體的最低平均起薪點是文憑試畢業生任職銷售相關工作，大約1.1萬元；最高是碩士或以上畢業生任職「工程」相關工作，平均起薪點為17,587元。

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此外，調查指大灣區廣東省城市的應屆大學本科畢業平均入職薪酬介乎人民幣 4,671 元至 5,936 元（約 5,396 至 6,857 港元） 。投身研發及生產職能的碩士或以上學歷的畢業生平均入職薪金為最高，分別為人民幣 8,239 元（約 9,518 港元）及 7,698 元（約 8,893 港元）。

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責任編輯：張寶燕