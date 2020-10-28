【逆市擴張】LAWSON加快中國開店　目標5年後達1萬間

▲ 日本便利店LAWSON加快在中國開店，目標5年後在中國達到1萬間店舖。（法新社資料圖片）

日本國內的便利店市場趨於飽和，日本便利店LAWSON加快在中國開店，目標5年後在中國達到1萬間店舖，實現與日本同等規模。

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據《日經新聞網》報道，目前LAWSON在中國約有3,000間店舖，計劃到2022年擴大至約6,000間，2025年進一步增加到1萬間，力壓7-11，成為中國最大規模的外資便利店。LAWSON高層相信，在中國的店舖達到1萬間時，每年盈利可達100億日元（約7億港元）以上。

中國業務的成功在於開展24小時配送服務，並利用手機的定位信息進行商圈調查。用戶使用LAWSON手機應用程式下單和付款，訂單信息即時發送給店方，透過中國外送平台餓了麼、美團等，下單後30分鐘內把商品直送家中。用戶更可透過手機應用程式，查看店舖的庫存情況。

此外，LAWSON在中國開設新店時，使用阿里巴巴旗下高德地圖，透過手機定位信息和收入等個人信息進行商圈調查，如昨天有多少高收入人士在店舖附近，這樣便能準確預測每天的銷售額。

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責任編輯：朱悅瀅