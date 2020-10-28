【美國大選】伊萬卡為父拉票：特朗普講得出做得到【多圖】

美國大選下周二（11月3日）舉行，共和黨總統特朗普的女兒兼顧問伊萬卡（Ivanka Trump）到關鍵搖擺州的佛羅里達州為父親拉票。伊萬卡表示，特朗普承諾不會讓美國走向社會主義。伊萬卡又稱，父親特朗普並非政客，他能夠講得出做得到。

【美國大選】傳統紅州也要拉票？ 特朗普此舉有原因【下一頁】

【美國大選】梅拉尼婭現身拉票 批民主黨將疫情政治化【下一頁】

伊萬卡周二到佛州邁阿密舉行集會，為父親特朗普拉票，爭取游離選民支持，在場有數以百計支持者圍觀。伊萬卡說：

「今天，我帶來父親的信息：美國永遠不會是社會主義國家。美國將永遠是自由之地。」

（Today I bring a message from my father: America will never be a socialist country. America will always be the land of the free.）

「不似那些政客，我父親許下承諾，便會做得到。」

（Unlike politicians, when my father makes a promise, he keeps it.）

【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力【下一頁】

伊萬卡在佛羅里達州舉行集會並到社區跟支持者互動：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

伊萬卡又強調華府應對新冠肺炎疫情的作為：

「我們在保護弱勢群體的同時，也讓健康的美國人重返工作崗位和重返校園。」

（We are protecting the vulnerable while healthy Americans go back to work and back to school.）

她續指，特朗普已經向所有州長保證，他們會得到所需要的抗疫物資。

伊萬卡今次集會不乏民主黨支持者參與，其中民主黨人法蘭（Victor Farran）便向邁阿密地方傳媒local10表示，目前仍未有決定向誰投下一票，但較傾向支持特朗普，因為看見主流傳媒如今嚴重向左翼傾斜，形容情況荒謬。

【美國大選】白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位【下一頁】

【美國大選】庫什納籲黑人要有「渴望成功」心態 自由派斥種族歧視【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html