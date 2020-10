【美國大選】伊萬卡為父拉票：特朗普講得出做得到【多圖】

美國大選下周二(11月3日)舉行,共和黨總統特朗普的女兒兼顧問伊萬卡(Ivanka Trump)到關鍵搖擺州的佛羅里達州為父親拉票。伊萬卡表示,特朗普承諾不會讓美國走向社會主義。伊萬卡又稱,父親特朗普並非政客,他能夠講得出做得到。

伊萬卡周二到佛州邁阿密舉行集會,為父親特朗普拉票,爭取游離選民支持,在場有數以百計支持者圍觀。伊萬卡說:

「今天,我帶來父親的信息:美國永遠不會是社會主義國家。美國將永遠是自由之地。」

(Today I bring a message from my father: America will never be a socialist country. America will always be the land of the free.)