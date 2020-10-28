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【萬聖節優惠】萬聖節購物有折扣　零食網店推多項優惠（附優惠一覽）

商業 13:30 2020/10/28

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MyFood現時購物滿600元，即送聖保羅杏仁或綜合牛軋糖。（MyFood截圖）

萬聖節將至，但往年的慶祝活動，今年均因新型冠狀病毒疫情而暫停。而在傳統上大人會買糖果，等一眾小朋友敲門問「Trick or Treat」。小編整理購買糖果的網店，買得優惠又應節。

1. 香港零食大王
網店特別設有「萬聖節Trick or Treat？」類別，點擊後即有多款應節糖果以供選擇，例如：朱古力、哨子糖、軟糖、樂天熊仔餅等。包裝分別印有萬聖節的經典造型，包括擬人化的卡通版南瓜、鬼等。同時，更設有限時優惠88折。【按此】即可進入網店。

另外，網店現時更設有10月限定優惠，購物滿250元即送一包果汁軟糖。而購物滿300元，於結賬時輸入優惠碼「SEPCIAL40」，即減40元。

【萬聖節】九龍灣戶戶小廚消費300元　送Trick或Treat冬甩

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

2. MyFood.hk
網站設有不同種類的零食，包括豬肉乾、爆谷、肉鬆，而除了零食之外，還有麵食和調味料等可供選擇。其為配合萬聖節推出優惠，現時購物滿600元，即送聖保羅杏仁或綜合牛軋糖。【按此】即可進入網店。

另外，網店現時進行會員募集，只要下載手機應用程式並填妥會員資料，即可享有優惠。

責任編輯：馬意文

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