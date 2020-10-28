【騰訊700】 螞蟻上市刺激微信支付價值 麥格理上調騰訊目標價至815元

麥格理發表報告唱好科網巨頭騰訊（00700) ，將該股旗下的微信支付與螞蟻集團（新上市編號：06688）進行比較，參考螞蟻的估值，微信支付可能在2022年實現2,640億至3,460億美元的估值，對比2022年市盈率為18至22倍。該行將騰訊目標價由797元上調2.2％至815元，重申其「優於大市」評級。麥格理亦是目前給予騰訊最進取目標價的券商。騰訊今日首度突破600元，高見604元。截至3時半，騰訊報598.5元上升2.3%。

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麥格理指，騰訊在支付方面的收入比螞蟻高，並且在戰略上更願意繼續擴大支付業務，而不是迅速增加金融服務中的增值服務，因此螞蟻的收入及盈利將更高。該行將騰訊2020至2022年非通用會計準則每股盈利預測分別下調2％、維持及上調2%。

另一方面，據《天空新聞》引述知情人士報道，作為戰略合作夥伴關係的一部分，騰訊聯同騰訊音樂（美：TME） 將入股藝人及製作產業初創公司Instrumental的少數股權。Instrumental由前華納高管Conrad Withey於2015年創立，通過數據分析促成更多商業合作，為具有高潛力的獨立藝術家匹配合作夥伴。

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