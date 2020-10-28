【港深雙城記】信置黃志祥：香港處黃金時代　馬化騰馬雲變鄰居多開心！

▲ 信置主席黃志祥在股東會後表示，香港目前是「黃金時代」，應為鄰近深圳而驕傲，而「不用怕、不用驚」

港深雙城記此消彼長，隨內地再推政策支持深圳發展，香港被取代、被融合聲音近日再起 。信置 （00083） 主席黃志祥在股東會後表示，香港目前是「黃金時代」，應為鄰近深圳而驕傲，而「不用怕、不用驚」。他又指，深圳人口比香港多，本地生產總值超過香港很正常，不應該擔心，反而應該加強合作互補。

如果馬化騰變為你的鄰居，居住在你旁邊，你多開心，如果馬雲是你鄰居，你開心極了。不用怕，兩個（城市）是互補，兩個都會好，這個你放心，這是香港未來黃金時代，你們可以相信，看長遠一點，看多五年、十年、二十年，不要看今日明日，看長遠一點。

他指出，兩地都有優勢，可以互補，而且深圳發展迅速，可以做「世界矽谷」，超越美國，建議年青人應更多著眼到深圳、內地工作，尋求發展機會。

本港樓市方面，黃志祥稱，疫情影響各行業，但在現時低息環境下，對本港樓市仍然有信心。對於東涌一幅商業地早前流標，黃志祥指，尊重政府的賣地政策，但不代表發展商不看好寫字樓項目，因為入標的都是大型發展商。

相關文章：

【地產股業績】信置去年基礎溢利減少2.4%末期息41仙 現價股息率5.7厘

信和集團推「精神健康月」 響應「世界精神衛生日」

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！