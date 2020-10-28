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【港深雙城記】信置黃志祥：香港處黃金時代　馬化騰馬雲變為你鄰居多開心！

即市財經 14:26 2020/10/28

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信置主席黃志祥在股東會後表示，香港目前是「黃金時代」，應為鄰近深圳而驕傲，而「不用怕、不用驚」

港深雙城記此消彼長，隨內地再推政策支持深圳發展，香港被取代、被融合聲音近日再起 。信置 （00083） 主席黃志祥在股東會後表示，香港目前是「黃金時代」，應為鄰近深圳而驕傲，而「不用怕、不用驚」。他又指，深圳人口比香港多，本地生產總值超過香港很正常，不應該擔心，反而應該加強合作互補。

如果馬化騰變為你的鄰居，居住在你旁邊，你多開心，如果馬雲是你鄰居，你開心極了。不用怕，兩個（城市）是互補，兩個都會好，這個你放心，這是香港未來黃金時代，你們可以相信，看長遠一點，看多五年、十年、二十年，不要看今日明日，看長遠一點。

他指出，兩地都有優勢，可以互補，而且深圳發展迅速，可以做「世界矽谷」，超越美國，建議年青人應更多著眼到深圳、內地工作，尋求發展機會。

本港樓市方面，黃志祥稱，疫情影響各行業，但在現時低息環境下，對本港樓市仍然有信心。對於東涌一幅商業地早前流標，黃志祥指，尊重政府的賣地政策，但不代表發展商不看好寫字樓項目，因為入標的都是大型發展商。

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