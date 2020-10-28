【新冠肺炎】限聚令放寬現矛盾位？　陳肇始：不同意邏輯不一致

食物衞生局局長陳肇始昨日(27日)公布最新放寬社交限制措施，並引起外界質疑。是次新措施為食肆每枱放寬至6人、酒吧每枱放寬至4人，而4人限聚令及乘搭公共交通時強制佩戴口罩不變。此舉也引起質疑，有人認為限聚令人數和食肆人數不一致，或令感染風險提高；陳肇始表示，不同意邏輯不一致。

許樹昌在本地節目表示，由於食肆及公眾地方限制人數不一致，難免對市民造成混淆。「始終你喺門口（公眾場所）只可以4位，入到去6位又無事，但出到嚟（公眾場所）又限番4位，咁就有啲好唔平衡，你量咗體溫，但室內空氣無戶外咁流通。」他續指，執行細節均由官員決定，「原則講咗，但四人、六個呢啲唔關我地（專家）事。」

做法是否有矛盾位同樣引起外界質疑。陳肇始則解釋，現行政策須逐步放寬，未覺此舉不合邏輯。「整體來看我不同意邏輯不一致，因為其實係要有一個逐步，不能夠同一時間放所有嘅嘢，一搬嚟講都好少話有好多人一齊行，我諗大家執法都講道理。」

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責任編輯：黎淑雯

