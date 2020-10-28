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【歐洲第二波疫情】接近山窮水盡 近200機場年底或破產

環球社會熱點 13:06 2020/10/28

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【歐洲第二波疫情】接近山窮水盡 歐洲200機場或年底破產

新型冠狀病毒疫情肆虐歐洲，航空交通長期停擺下，不僅航空公司，歐洲大量也機場快支持不住，若客流量無法在年底前恢復，歐洲近200個商營機場將會破產，27萬從業員飯碗不保。英國最繁忙機場倫希斯路機埸亦資金短缺，或要靠國有化，由英國政府接管才能生存下去。

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疫情令航空交通死寂，國際機場協會（Airports Council International，簡稱ACI）預計，若年底客流量無法恢復，歐洲730個機場中，193個會在未來數個月倒閉。惟歐洲疫情愈爆愈勁，完全看不到會在今年出現曙光，意味倒閉潮難以避免。

ACI稱疫情持續8個多月，機場收入大跌，連日常營運開支也無法應付，遑論資本開支，但歐洲多個機場仍要燒錢保持運作。ACI未有透露財困機場名單，主因不想引起旅客及員工恐慌，但最有機會倒閉的是小型地區機場，因客量下降最嚴重。

大型機場同受很大衝擊，ACI指，歐洲的大型機場削減開支已削至見骨（cut costs to the bone），裁減大量高技術人員，要在金融市場上籌措資金應付，歐洲20大機場的負債大增160億歐元（約1460億港元），相當於正常時期年收入的60%。

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【歐洲第二波疫情】意大利爆發暴力示威 反對新抗疫措施

英國的希斯路機埸（Heathrow Airport）亦有危機，英國民航局（Civil Aviation Authority）曾警告，若希斯路機埸股東不注資（包括新加坡及卡塔爾的國家主權基金）應急，機場可能面臨國家接管。

責任編輯：林建忠

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