【美國大選】梅拉尼婭現身拉票 批民主黨將疫情政治化

▲ 梅拉尼婭赴賓夕法尼亞州為丈夫特朗普站台,抨擊民主黨人將新冠肺炎疫情政治化。

美國總統大選11月3日舉行,美國第一夫人梅拉尼婭周二(27日)赴賓夕法尼亞州為丈夫特朗普站台,為她今屆大選首次單獨出席競選活動。梅拉尼婭抨擊民主黨人將新冠肺炎疫情政治化,又提到與特朗普同患新冠肺炎的經歷,為特朗普爭取支持。

賓夕法尼亞州擁有20張選舉人票,為關鍵搖擺州分,梅拉尼婭(Melania Trump)周二於該州拉票。梅拉尼婭批評民主黨人並未將美國人民的福祉放於首位,而試圖製造分裂,導致國家出現混亂和恐懼。

梅拉尼婭更表示:

當總統為確保美國人安全採取果斷行動時,民主黨人卻作虛假彈劾,浪費美國納稅人的錢。 (While the President was taking decisive action to keep the American people safe, the Democrats were wasting American taxpayer dollars in a sham impeachment.)

梅拉尼婭是次仍選擇走溫情路綫,提到早前與丈夫特朗普(Donald Trump)和兒子巴倫(Barron)同患新冠肺炎的經歷。梅拉尼婭表示她與不少美國人一樣,都曾經感染新冠肺炎。她指自己同時作為母親和妻子(not only as a patient -- but as a worried mother and wife.),明白人民因疫情失去親人的心情。

梅拉尼婭更讚揚丈夫特朗普喜歡用社交媒體與民眾交流,形容美國人有史以來第一次可透過社交媒體,每日即時接收到總統的信息。她表示雖然自己並非總是同意特朗普的發言,但更重要的是,特朗普願意直接與他服務的人説話。

