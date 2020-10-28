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【美國大選】梅拉尼婭現身拉票 批民主黨將疫情政治化

環球政治 13:25 2020/10/28

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梅拉尼婭赴賓夕法尼亞州為丈夫特朗普站台，抨擊民主黨人將新冠肺炎疫情政治化。

美國總統大選11月3日舉行，美國第一夫人梅拉尼婭周二（27日）赴賓夕法尼亞州為丈夫特朗普站台，為她今屆大選首次單獨出席競選活動。梅拉尼婭抨擊民主黨人將新冠肺炎疫情政治化，又提到與特朗普同患新冠肺炎的經歷，為特朗普爭取支持。

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賓夕法尼亞州擁有20張選舉人票，為關鍵搖擺州分，梅拉尼婭（Melania Trump）周二於該州拉票。梅拉尼婭批評民主黨人並未將美國人民的福祉放於首位，而試圖製造分裂，導致國家出現混亂和恐懼。

梅拉尼婭更表示：

當總統為確保美國人安全採取果斷行動時，民主黨人卻作虛假彈劾，浪費美國納稅人的錢。

（While the President was taking decisive action to keep the American people safe, the Democrats were wasting American taxpayer dollars in a sham impeachment.）

白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位【下一頁】

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梅拉尼婭是次仍選擇走溫情路綫，提到早前與丈夫特朗普（Donald Trump）和兒子巴倫（Barron）同患新冠肺炎的經歷。梅拉尼婭表示她與不少美國人一樣，都曾經感染新冠肺炎。她指自己同時作為母親和妻子（not only as a patient -- but as a worried mother and wife.），明白人民因疫情失去親人的心情。

梅拉尼婭更讚揚丈夫特朗普喜歡用社交媒體與民眾交流，形容美國人有史以來第一次可透過社交媒體，每日即時接收到總統的信息。她表示雖然自己並非總是同意特朗普的發言，但更重要的是，特朗普願意直接與他服務的人説話。

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責任編輯：鄭錦玲

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